Alberto João Jardim aponta "balcanização da esquerda" nas eleições regionais da Madeira

Ex-presidente do Governo Regional destaca "enorme quantidade de partidos radicais".

Alberto João Jardim apontou este domingo a existência de uma "balcanização da esquerda", num comentário às eleições regionais da Madeira, em declarações à RTP.O ex-presidente do Governo Regional considerou que no "equilíbrio entre forças do PS para a esquerda - todo o espectro dos socialismos no plural - e do PS para a direita não parece haver grandes oscilações"."O que há aqui é uma 'balcanização' da esquerda", afirmou, em alusão à "enorme quantidade de partidos radicais" nesse setor."Eu considero o Juntos Pelo Povo um partido radical de esquerda", vincou Alberto João Jardim."Muita gente que é mais radical dentro do PS e a quem não agradou o discurso do líder, que é talvez o menos radical que o PS teve até hoje, foi procurar outros partidos", atirou.

"Há bases do PS que, estando lá por uma razão de conveniência, estão muito mais próximos da ideologia do Bloco", concluiu.



Nas eleições regionais da Madeira deste domingo, as urnas encerraram às 19h00. A sondagem da Universidade Católica para a RTP dá a vitória nas eleições regionais da Madeira à coligação PSD/CDS.