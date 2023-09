Jovens resgatados após serem arrastados por agueiro em praia no Porto

Dois jovens de 21 anos e de nacionalidade polaca ficaram este domingo em dificuldades no mar, após terem sido arrastados por um agueiro.O alerta foi dado às 14h10, através da associação de nadadores-salvadores ‘Os Golfinhos’, para uma ocorrência na praia Internacional, no Porto. Os jovens foram resgatados por elementos do projeto "SeaWatch".

Os meios no local perceberam que um dos jovens estava a segurar-se numa rocha, tendo sido logo retirado por dois nadadores-salvadores. O segundo banhista foi resgatado por três nadadores-salvadores e um surfista.Para o local foi ainda acionada