Governo ordena encerramento da discoteca Eskada no Porto

O Ministério da Administração Interna ordenou o encerramento imediato da discoteca Eskada, na cidade do Porto. Em causa está uma sucessão de episódios de perturbação da tranquilidade pública.A discoteca abriu em 2013 na rua da Alegria e desde então registaram-se várias queixas de ruído, assaltos, vandalismo, agressões e desacatos. Devido a estas situações foi apresentada uma proposta de encerramento do espaço por parte da PSP.O ministro José Luís Carneiro deu conta desta medida ao presidente da Câmara.A reabertura do Eskada Porto fica sujeita à adoção das medidas que a PSP considere necessárias para a reposição das condições de segurança e do normal funcionamento da discoteca.