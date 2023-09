Ventura pede a Albuquerque que cumpra promessa de se demitir

Chega está "indisponível para qualquer entendimento" com a coligação PSD/CDS.

O Chega vai estrear-se na Assembleia Legislativa da Madeira na próxima legislatura, depois de ter conseguido eleger quatro deputados.

O presidente do Chega pediu a Miguel Albuquerque que cumpra a promessa de apresentar a demissão depois de a coligação PSD/CDS ter falhado a maioria absoluta nas eleições regionais da Madeira, este domingo.André Ventura exigiu "coragem" ao líder da coligação de direita para o fazer."O Chega está indisponível para qualquer entendimento com Miguel Albuquerque", frisou, garantindo que já conversou com "o novo líder parlamentar" do partido nesse sentido.Perante este contexto, Ventura destacou que os resultados mostram que "o eleitorado do Chega tem solidez, não se altera e é firme, independentemente de todas as chantagens".