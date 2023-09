Sofia Loren operada a uma fratura na anca após queda

Atriz completou 89 anos no passado dia 20 de setembro.

A atriz italiana Sofia Loren, de 89 anos, foi operada no domingo a uma fratura na anca após uma queda na casa onde reside em Genebra, Suíça, e vai ter de permanecer hospitalizada durante vários dias.

Com a atriz "estão os dois filhos, Edoardo e Carlo", segundo um comunicado da empresa "Restaurante Sofia Loren", propriedade da atriz italiana.

"Felizmente (a operação) correu bem", indica-se na mesma nota difundida esta segunda-feira referindo que a operação decorreu num hospital de Genebra.

Sofia Loren que fez 89 anos no passado dia 20 de setembro tinha previsto viajar para Bari, sul de Itália, numa deslocação de negócios.

Em setembro, Sofia Loren participou num evento em Veneza e em junho foi protagonista das celebrações do centenário do Festival de Ópera de Verona, Itália, no início de setembro.

Loren, que entre outros prémios venceu o Oscar de melhor atriz em 1962 como o filme "La Ciociara", foi protagonista em 2020 do filme rodado em Bari "La Vita Davanti" realizada pelo filho Edoardo Ponti.