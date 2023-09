Menor morre no rio em Vila Verde dias antes de se reencontrar com os pais

Jovem, que vivia com os tios há dois anos, tinha passado a tarde a saltar da ponte de Prado.

O menor que morreu no sábado após um mergulho para o rio Cávado, em Prado, Vila Verde, estava a poucos dias de se reencontrar com os pais. Aires Rafael Graça, de 14 anos, era natural de Cabo Verde e ia regressar àquele país. Nos últimos dois anos, o jovem esteve a viver com os tios no concelho de Vila Verde.