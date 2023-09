Menina de 14 anos desaparecida em Setúbal. Família está desesperada

Família tem recebido várias chamadas, com avistamentos, mas nenhuma se confirmou.

Melissa, de apenas 14 anos, está desaparecida há mais de 24 horas, em Setúbal, e a família está desesperada. Nas redes sociais, a irmã já deixou um apelo. "Melissa, se estás a ver isto, por favor volta, estamos desesperados à tua procura", escreve esta mulher.O desaparecimento já foi participado à Guarda Nacional Republicana (GNR), que segundo os familiares esperava que sejam completadas as 24 horas para iniciar as buscas.A família tem recebido várias chamadas, com avistamentos, mas nenhuma se confirmou, até ao momento.