Conheça o autor do jogo macabro 'Baleia Azul'

"Elas morriam felizes", afirma Phillip Budeiken sobre a morte de pelo menos 16 raparigas.

"Elas morriam felizes. Eu estava a dar-lhes o que não tinham na sua vida real: calor, compreensão, uma ligação a algo", disse o jovem em entrevista, citado pelo

.

"Há pessoas e há lixo biológico. Os últimos não representam qualquer valor para a sociedade. Eu estava simplesmente a limpar a sociedade destas pessoas. É preciso distinguir pessoas normais de lixo biológico", disse.

"Tive esta ideia há cinco anos", admitiu, garantindo que usava "conteúdo depressivo" para colocar as suas vítimas "no estado de espírito certo".

"O jogo começa e é preciso cumprir tarefas e comunicar com os outros. É aqui que fica claro quem é quem. Depois de falar com eles no Skype, tomo a minha decisão. A dada altura é preciso obrigar a pessoa a não dormir. Assim, ficam mais suscetíveis a serem influenciadas. De repente, a ideia tornou-se uma moda e havia muitos imitadores, o que me irritou", assegurou.

Phillipp Budeikin, um jovem de 21 anos, foi acusado da morte de pelo menos 16 raparigas que participaram no jogo suicida 'Baleia Azul'. O jovem foi detido em fevereiro de 2017 por "incitar adolescentes a cometerem o suicídio".Daily MailPhillipp garante que quem entrou no jogo "queria morrer" e que estava apenas a ajudar a "limpar a sociedade".