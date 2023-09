GNR detém 10 pessoas e desmantela rede de tráfico de droga em Leiria

Operação, que começou há cerca de um ano, resultou na apreensão de mais de 4700 doses.

A GNR deteve, nos dias 23 e 24 de setembro, três homens e quatro mulheres, com idades entre os 23 e os 56 anos, por tráfico de droga no distrito de Leiria.Na operação, que decorre há cerca de um ano, já tinham sido detidos, em junho, dois homens e uma mulher, com idades entre os 32 e os 48 anos. Os dois homens encontram-se em prisão preventiva.A GNR deu cumprimento a 19 mandados de busca, seis domiciliárias e 13 em veículo. Nas ações, que resultaram no desmantelamento de uma rede de tráfico na zona Centro de Portugal, foram apreendidas: 2815 doses de cocaína, 1750 doses de heroína, 182 doses de haxixe, uma arma de fogo, uma faca, 13 munições, três veículos, 15 telemóveis, três consolas, 2000 euros.Os sete detidos, com antecedentes criminais, vão ser presentes, esta segunda-feira, no Tribunal Judicial de Leiria, para aplicação das medidas de coação.