Al-Hilal de Jorge Jesus segue em frente na Taça do Rei com golo de Rúben Neves

Neymar ficou de fora dos convocados para a partida, mesmo estando apto. Internacional brasileiro ter-se-á desentendido com Jesus.

O Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, apurou-se esta segunda-feira para os oitavos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita de futebol, ao vencer em casa do Al-Jabalain, da II Liga saudita, por 1-0, com um golo de Rúben Neves.

O lance decisivo da partida ocorreu aos 64 minutos, na sequência de um pontapé de canto a favor do Al-Hilal, em que a bola foi rechaçada pela defesa do Al Jabalain para a entrada da área, onde estava o internacional português Rúben Neves, que a dominou e fez um remate potente para o fundo das redes.

Mais do que a qualificação esperada do Al-Hilal para os 'oitavos' foi a ausência inesperada de Neymar entre os convocados que teve mais impacto, tendo em conta que foi dado como apto para a competição.

Esta ausência acontece dias depois da imprensa saudita anunciar a eventual saída de Jorge Jesus do comando técnico e dos rumores que davam conta de que o internacional brasileiro ter-se-ia desentendido com o técnico português e que terá exigido a sua demissão.