Espanhola que recuperou visão na JMJ já fez exames: "Médicos estão surpreendidos"

Um mês depois do alegado milagre, Jimena, a jovem espanhola que recuperou a visão na JMJ, já fez exames. "Os médicos estão surpreendidos", disse uma professora da menor, de 16 anos, à Rome Reports.A jovem, que tinha apenas 5% de visão desde há dois anos, diz que passou a ver depois de rezar e comungar na Igreja de Évora de Alcobaça. Nos últimos dias realizou novos exames."Sofreu um espasmo de acomodação e sabia-se que poderia passar a qualquer momento, mas enquanto o tempo passava e não melhorava, havia menos esperança. Agora, os médicos estão surpreendidos, porque tinham abandonado o tratamento e não sabiam o que fazer. De repente ultrapassou tudo sem qualquer sequela", confessou Pilar González, professora e porta-voz da família.Jimena recuperou a visão a 5 de agosto, quando o Papa Francisco estava em Fátima. Na noite anterior a espanhola passou "muito tempo a rezar à Virgem", disse o pai."Além de estar feliz, está a valorizar muito todas as novidades que voltou a descobrir. Ir sozinha no autocarro, ver as amigas, a sua família. Está a dar graças a Deus por tudo", acrescentou a professora.A família da jovem, que vive em Madrid, não quer que Jimena se exponha muito, mas a espanhola tem partilhado a sua fé com os que a rodeiam. "Ela partilha a sua experiência e diz que a protagonista foi a Virgem, que a utilizou como um instrumento para mostrar o seu poder", rematou.