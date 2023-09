Fechado acordo entre PSD e PAN na Madeira

Coligação PSD/CDS ganhou eleições sem maioria absoluta.

Não rejeitamos conversar com quem for e as nossas portas estarão sempre abertas para isso", disse Nuno Morna, candidato da IL.





"As portas estão todas abertas", expressou Mónica Freitas, candidata do partido.





A coligação do PSD/CDS fechou um acordo de incidência parlamentar com o PAN para governar na Madeira, informa a RTP. Miguel Albuquerque, líder dos sociais-democratas, deve apresentar a fórmula na terça-feira.A coligação venceu as eleições regionais na noite de domingo , mas alcançou elegeu apenas 23 deputados, falhando a maioria absoluta por um. A CDU, a IL, o PAN e o BE conseguiram eleger um.No final da noite, tanto os liberais como o PAN mostraram disponibilidade em chegar a um acordo. "Também o PAN, que viria a ganhar a 'corrida', manifestou a intenção de apoiar a coligação PSD/CDS.Apesar de ter falhado, num primeiro momento, a maioria absoluta, Miguel Albuquerque explicou que estava em condições de formar governo , e que, se tal não acontecesse, iria apresentar a demissão, como já tinha prometido Tanto o líder da Madeira, como Luís Montenegro , presidente do PSD, foram perentórios em afirmar que a solução não passava pelo Chega, opção também recusada por André Ventura