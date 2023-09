Despiste de mota causa um ferido em Barcelos

Causas do acidente são desconhecidas.

Um homem, de 63 anos, ficou ferido quando a mota em que seguia se despistou, esta tarde de segunda-feira, na EN305, em Palme, no concelho de Barcelos.



O alerta foi dado cerca das 15h30.





A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Barcelos e pelo INEM e transportada para o Hospital de Braga. As causas do despiste são desconhecidas.A GNR esteve no local e investiga.