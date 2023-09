"Fui eu que a matei": Idoso cego de ciúmes estrangula mulher de 87 anos até à morte

Jeremias, 89 anos, achava que Maria, com quem casou há 63 anos, o enganava. Usou as mãos para a estrangular e pôs-lhe um cinto no pescoço quando a idosa já estaria morta.