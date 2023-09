Autoestradas rendem mais de 3 milhões de euros por dia

As autoestradas renderam mais de três milhões de euros por dia em 2022. Ou seja, as receitas atingiram 1149 milhões de euros em 2022, um crescimento de 144 milhões de euros face ao ano anterior, segundo dados da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens.Saiba mais no site do Correio da Manhã