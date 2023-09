Queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pode levar a um Acordo de Paris regional

Em causa está uma queixa climática contra 32 países apresentada por seis jovens portugueses.

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) aprecia na quarta-feira uma queixa climática contra 32 países, que segundo o advogado envolvido no caso Gerry Liston pode levar a um "Acordo de Paris regional".

Na véspera da apreciação do TEDH à queixa apresentada por seis jovens portugueses contra 32 países (eram 33 mas a queixa contra a Ucrânia foi retirada após a invasão russa), por não fazerem o suficiente contra o aquecimento global, em declarações à agência Lusa o advogado salientou que este é o primeiro caso climático alguma vez apresentado no TEDH.

Caso o Tribunal considere a favor dos jovens e admita o caso os países poderão ser obrigados a acelerar as suas ações para contrariar o aquecimento global, disse Gerry Liston, advogado dos jovens através da organização que os está legalmente a apoiar, a "Global Action Network" (GLAN), uma organização internacional sem fins lucrativos, com escritórios no Reino Unido e na Irlanda.