Jardim Zoológico de Lisboa tem nova cria de rinoceronte-branco

Macho já conta com mais de 40 quilos.

Uma cria de rinoceronte-branco nasceu, a 15 de agosto, no Jardim Zoológico de Lisboa. O macho conta com mais de 40 quilos.



A espécie é considerada como "quase ameaçada" pela União Internacional para a Conservação da Natureza devido à perda de habitat e à caça para o comércio ilegal do seu chifre.