"É seguir em frente": Toni, antigo treinador do Benfica, já teve alta hospitalar

Ex-futebolista e treinador do Benfica sentiu-se mal este sábado.

O antigo futebolista e treinador do Benfica, Toni, teve alta esta terça-feira após ter sido hospitalizado no passado sábado. Toni, de 76 anos, sentiu-se mal durante o almoço de aniversário de um amigo, em Anadia, e acabou por ser internado no Hospital de Coimbra.