Morreu Zoleka Mandela, neta de Nelson Mandela

Zoleka lutava contra um cancro.

Zoleka Mandela, neta de Nelson Mandela, morreu, esta terça-feira, aos 43 anos, vítima de cancro.Nas redes sociais, a Fundação Nelson Mandela apresentou as suas condolências à família Mandela pelo falecimento, sublinhando a "ativista incansável dos cuidados de saúde e da justiça. O seu trabalho de sensibilização para a prevenção do cancro e o seu empenho inabalável em acabar com o estigma que rodeia a doença continuarão a inspirar-nos a todos"."Os nossos pensamentos estão com a sua família e amigos nesta altura tão difícil. Hamba kahle Zoleka, lembrar-nos-emos de ti", pode lêr-se na publicação.