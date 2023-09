Cristiano Ronaldo bate recorde do século na Arábia Saudita

Capitão da seleção portuguesa marcou 23 golos em 22 jogos no campeonato saudita.

Abderrazak Hamdallah, que era o antigo detentor do recorde com uma média de um golo a cada 87 minutos. O internacional português torna-se assim no jogador com a melhor média de golos por minutos no campeonato saudita, no século XXI.

Cristiano Ronaldo continua a provar que não foi para a Arábia Saudita passar férias. O internacional português mantém a pontaria afinada, mesmo aos 38 anos de idade.Segundo dados do site Transfermarkt, Ronaldo tem uma média de um golo a cada 86 minutos em campo na liga saudita. Com estes números, o craque português ultrapassa o marroquinoDesde a chegada ao Al Nassr, Ronaldo conta com 23 golos apontados em 22 jogos no campeonato Saudita e venceu, no início da presente temporada, a Taça dos Clubes Campeões Árabes.