Ex-presidente da federação chinesa indiciado de crime de corrupção

Chen Xuyuan é suspeito de ter recebido "subornos de um valor particularmente elevado".

O anterior presidente da Federação Chinesa de Futebol foi esta terça-feira indiciado do crime de corrupção, por suspeita de ter recebido subornos durante o período em que liderou o organismo, anunciaram esta terça-feira as autoridades judiciais daquele país asiático.

Chen Xuyuan, que foi investigado no âmbito de uma vasta campanha anticorrupção lançada na China, é suspeito de ter recebido "subornos de um valor particularmente elevado", de acordo com a informação divulgada pelo Ministério Público da província de Hubei.

A investigação à atividade do ex-presidente da federação chinesa foi iniciada em fevereiro, inicialmente, pelas autoridades desportivas, por alegadas "graves violações disciplinares e legais".

A campanha anticorrupção desencadeada pelo governo chinês está a atingir algumas das principais figuras do futebol do país, como o ex-jogador e selecionador Li Tie, o sétimo futebolista com mais internacionalizações pela China, com 92.