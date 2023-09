Absolvidos todos os arguidos no caso 'Cashball'

O Tribunal de Leiria absolveu, esta terça-feira, os três arguidos do processo ‘Cashball’. Em causa estão dois agentes desportivos e um antigo funcionário do Sporting, clube que é visado num esquema de favorecimento nas modalidades de andebol e futebol.O ex-funcionário do Sporting, Gonçalo Rodrigues, e os empresários, João Gonçalves e Paulo Silva, são acusados de 14 crimes, num caso que remonta a situações ocorridas nas épocas desportivas de 2016/17 e 2017/18, envolvendo jogos de andebol e de futebol com, o objetivo de alegadamente beneficiarem o Sporting.

No despacho do juiz de instrução a que o CM teve acesso, no qual são referidos factos referentes a aliciamento de árbitros e jogadores . Para além de, segundo o documento, terem tentado subornar dois árbitros de andebol, os empresários terão oferecido dinheiro a um futebolista do Desportivo de Chaves, Leandro Araújo, para facilitar a ação do avançado leonino Bas Dost em dois jogos com o Sporting, um para o campeonato (2-2, em 14/01/2017) e outro para a Taça de Portugal (vitória do Sporting por 1-0, 17/01/2017), a troco de 25 mil euros. De acordo com a decisão instrutória, o jogador recusou.Num outro crime que lhe é imputado, Paulo Silva terá aliciado o árbitro Ivan Caçador para beneficiar o Sporting num jogo com o FC Porto da 3ª jornada da fase final do campeonato nacional de andebol , em 8/04/2017, mediante o pagamento de dois mil euros.