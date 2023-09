Homem salta cancela e entra à força em avião no Aeroporto de Lisboa

Detido tinha um forte odor a álcool e não respeitou as ordens da tripulação.

A PSP, através da Divisão de Segurança Aeroportuária, deteve por suspeitas da prática do crime de desobediência, resistência e coacção, um homem de 60 anos que estava num avião sem autorização, em Lisboa, no sábado.

As autoridades foram chamadas ao local pelo comandante da aeronave, que alertou para a existência de um passageiro sem a devida permissão, que embarcou depois de saltar uma cancela.





O suspeito não colaborou quando, antes de entrar no avião, lhe foi pedida a identificação e o cartão de embarque. O detido exalava "um forte odor a álcool" e não tinha um discurso coerente, refere a PSP, como motivos que levaram à proibição de viajar.Dentro da aeronave, o detido mudou de lugar várias vezes, para enganar a tripulação. No local, as autoridades deram ordem ao homem para abandonar o avião, decisão que não acatou.

O detido foi constituído arguido e prestou termo de identidade e residência. Foi notificado para comparecer em audiência de julgamento, na Instância Local Criminal de Lisboa.