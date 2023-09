Pai de menor atingido por estilhaços em Évora acredita que tiroteio foi motivado por desavenças anteriores

PSP deteve duas mulheres por posse de arma proibida. Investigação da PJ vai determinar quem foram os autores dos disparos.

O pai do jovem atingido por estilhaços dos projéteis de uma troca de tiros em Évora, esta terça-feira, acredita que o seu filho foi atingido devido a uma desavença anterior.



"Os tiros eram para me matar. Há dois dias estavam três homens a bater na minha filha, de 16 anos. Fui lá ralhar para não lhe baterem, com a GNR", explica o homem. José admite que este episódio possa ter originado o tiroteio desta manhã, num bairro residencial da cidade alentejana.



O jovem, de 13 anos, "está bem", já que o tiro foi de raspão. O pai do menor conta como tudo se desenrolou: "Esta manhã estava no café e o meu filho ficou cá fora a brincar. Ele ouviu uns tiros e foi chamar-nos. Estavam aqui dois homens aos tiros contra mim. O meu filho foi atingido na perna".



A PSP já procedeu à detenção de duas mulheres, por posse de arma proibida. A Polícia Judiciária (PJ) tem uma investigação em curso para determinar se foram elas as autoras dos disparos.



"Já fui ouvido pela PJ de Évora, está tudo apontado. Amanhã [quarta-feira] vou lá novamente", acrescenta José.