Seleção feminina de futebol consegue primeira vitória na Liga das Nações

Frida, mas, ainda antes do intervalo, as portuguesas conseguiram reverter o resultado. Andreia Jacinto, ao minuto 38, e Carole Costa, de grande penalidade, ao minuto 44, colocaram a seleção nacional na dianteira.

Na segunda parte as norueguesas empataram, por intermédio de Elisabeth Terland, ao minuto 58. Menos de dez minutos depois, novamente de grande penalidade, Carole Costa voltou a colocar Portugal a ganhar, ao minuto 69.Até final do encontro o resultado não se voltaria a alterar. Com este resultado a seleção portuguesa sobe ao segundo lugar do Grupo 2, apenas atrás de França com quem perdeu, por 2-0, no primeiro encontro.Portugal volta a jogar na Liga das Nações, que acontece pela primeira vez este ano no futebol feminino, daqui a um mês, no dia 27 de outubro, contra a Áustria.