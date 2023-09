Vlachodimos e David Neres amnistados pelo Papa

Castigos do Conselho de Disciplina foram perdoados no âmbito do regime de perdão de penas decorrente da visita do Papa a Portugal.

Vlachodimos e David Neres foram, esta terça-feira, amnistiados

no âmbito do regime de perdão de penas decorrente da visita do Papa a Portugal, sabe o

.





Recorde-se que o antigo guarda-redes do Benfica criticou o FC Porto logo após o clássico no Dragão, a 21 de outubro, que terminou com a vitória do Benfica por 1-0. "Estes gajos são uma equipa de m...", disse o guardião dos encarnados, já dentro do balneário. A frase foi ouvida no terceiro episódio do documentário 'Eu Amo o Benfica', produzido pela 'B Play' e que mostra os bastidores da temporada das águias. Também David Neres recebeu o perdão de pena depois dos comentários na festa do título. Também David Neres recebeu o perdão de pena depois dos comentários na festa do título.

O extremo brasileiro identificou o sportinguista Pote e Otávio, na altura jogador do FC Porto, nos comentários de um direto na rede social Instagram, escrevendo as expressões "Chupa" e "Chora bebé", sendo que esta última é uma frase utilizada mais do que uma vez pelo antigo médio do FC Porto.





Record