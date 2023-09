Mulher casa com a professora favorita dos tempos de escola

Casal tem 25 anos de diferença de idades e são constantemente confundidas com mãe e filha ou avó e neta.

Monica e Michelle

Monica Foster, 32 anos, casou com a professora favorita dos tempos de escola, 25 anos mais velha. Conheceu Michelle, de 57 anos, em 2004, quando foi a sua professora de ciências. 16 anos depois, Monica decidiu procurar Michelle no Facebook. Reencontrara-se e tornaram-se amigas íntimas, antes de desenvolverem uma relação romântica. Casaram-se no início de 2023."As pessoas estão sempre a perguntar 'é a tua mãe' ou mesmo 'é a tua avó'", disse Michelle, segundo o The Independent. Já Mónica "não se preocupou muito" com a diferença de idades.