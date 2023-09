Zoólogo britânico violou e matou mais de 40 cães

Adam Britton gravou alguns dos abusos aos animais.

Adam Robert Corden Britton, zoólogo de 51 anos, assumiu "serenamente" ter praticado 56 crimes de crueldade animal e quatro de captação de vídeos dos abusos. Ao todo, terá abusado, torturado e matado mais de 42 cães entre 2014 e abril de 2022, informa o The Guardian.O perito em crocodilos, que trabalhou com a National Geographic e a BBC, foi ouvido num tribunal australiano. O juiz, uma vez que se trata de um caso muito "gráfico" e "grotesco", pediu à assistência presente para abandonar a sala.Segundo a acusação, Britton tinha um prazer "sádico" em animais desde 2014. Além de ter abusado dos seus animais, conseguiu manipular outros donos a darem-lhe mais cães para os violar.O zoólogo usava plataformas online para encontrar animais de pessoas que não podiam ficar com eles por compromissos profissionais. Se, no futuro, as pessoas quisessem saber dos cães, Britton enviava-lhes fotografias antigas.O britânico abusava dos cães num contentor perto da sua propriedade, que continha equipamento para gravar as agressões. Um desses vídeos chegou às autoridades, que procederam à detenção do homem, em abril do ano passado. Dos 42 cães abusados, 39 morreram.