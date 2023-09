Representante da ONU na Coreia do Norte diz que península coreana está à beira de guerra nuclear

Kim Song refere que "ações imprudentes" dos Estados Unidos motivam situação militar.

O representante da Coreia do Norte na ONU alertou esta terça-feira que a península coreana está "à beira de uma guerra nuclear" devido, em particular, às "ações imprudentes" dos Estados Unidos.

As ações "imprudentes" e a "histeria contínua dos Estados Unidos e dos seus aliados em termos de confronto nuclear (...) estão a conduzir a península coreana para uma situação militar à beira da guerra nuclear", afirmou o embaixador de Pyongyang nas Nações Unidas, Kim Song, num discurso na Assembleia-Geral da ONU, no qual atacou a política de Washington no nordeste asiático.

O representante da República Popular Democrática da Coreia, criticou a "situação atual e perigosa [que] é obra dos Estados Unidos, que procuram aperfeiçoar a sua ambição hegemónica através da todos os meios, sobre-estimando o seu poder".