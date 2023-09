Processo disciplinar contra juiz Ivo Rosa arquivado

Magistrado tinha sido promovido ao Tribunal da Relação de Lisboa, mas devido ao processo a vaga estava suspensa.

O Conselho Superior da Magistratura arquivou o segundo processo disciplinar contra o juiz Ivo Rosa, na sequência de várias decisões consideradas polémicas."Entre os processos arquivados por não constituírem matéria com relevância disciplinar encontra-se o segundo processo do juiz Ivo Rosa", afirmou aofonte oficial do Conselho Superior da Magistratura.A promoção do magistrado a juiz desembargador fica assim concluída e deverá já tomar posse no tribunal superior. Recorde-se que Ivo Rosa tinha sido promovido ao Tribunal da Relação de Lisboa, mas devido ao processo a vaga estava suspensa.Foi Ivo Rosa quem despronunciou José Sócrates por diversos crimes pelo qual estava indiciado. O recurso na Relação continua suspenso.