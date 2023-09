Justiça teme homem que ameaçou Marcelo com bala dentro de carta

A Justiça considera que Marco Aragão, o ex-oficial do Exército detido por ameaçar de morte o Presidente da República, representa um perigo para Marcelo Rebelo de Sousa. Obcecado por armas de fogo e bombas caseiras, foi apanhado com quase duas mil munições em casa. Várias pistolas também lhe foram apreendidas durante as buscas da PJ.Saiba mais no Correio da Manhã