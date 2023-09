Professor de Ponte de Lima colocado a 430 quilómetros de casa dorme no carro

Um professor de Ponte de Lima, que concorreu este ano letivo a todo o País e ficou colocado em Elvas, a 430 quilómetros de casa, dorme desde dia 11 no carro, toma banho e faz as refeições na escola por falta de habitação. O que existe, para alugar, está acima das suas possibilidades.Saiba mais no Correio da Manhã