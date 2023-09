Homicida em floresta de Pedrógão Grande guarda faca na cozinha

Arma do crime foi apreendida pela Polícia Judiciária.

O autor confesso das facadas que causaram a morte a um inglês, de 35 anos, numa floresta em Pedrógão Grande guardou a arma do crime na cozinha comunitária da quinta arrendada para o festival. A faca foi apreendida pela PJ.



Josh Menkens, de 26 anos, foi esta terça-feira ouvido por um juiz de instrução, no Tribunal de Leiria, mas só esta quarta-feira serão conhecidas as medidas de coação que serão aplicadas.