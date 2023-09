Presidente de clube de futebol colombiano assassinado após derrota

Morte de Edgar Paéz Cortés foi anunciada pelo Tigres FC no X/Twitter.

O presidente do Tigres Fútbol Club, Edgar Paéz Cortés, foi assassinado, este sábado, após a derrota do clube que milita na segunda divisão da Colômbia, contra o Atlético FC por 2-3. A notícia foi divulgada pelo clube através de um comunicado no X/Twitter.De acordo com o Globo Esporte, Edgar Paéz Cortés, de 63 anos, estava a regressar a casa, de carro, com a filha, quando foi morto por dois homens que seguiam numa mota."É com profunda tristeza e consternação que informamos do homicídio do presidente da nossa instituíção, o doutor Edgar Paéz Cortés", pode ler-se no comunicado.Na mesma nota, o clube menciona Cortés como um "apaixonado defensor do futebol e um líder exemplar.""O seu compromisso com a equipa e a sua dedicação com o desenvolvimento do desporto na nossa região, deixaram uma marca inesquecível em todos os que tiveram o privilégio de o conhecer."O clube finaliza a nota agradecendo respeito dos meios de comunicação "neste momento difícil", e informa que as autoridades estão a tomar conta do caso.