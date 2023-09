Três meios aéreos combatem incêndio em Baião

37 bombeiros tentam dominar fogo.

Um incêndio deflagrou, na tarde desta quarta-feira, numa área de mato em Santa Marinha do Zêzere, no município de Baião.O alerta para o fogo foi dado às 15h23.Segundo o Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa, não há feridos nem casas ameaçadas, até ao momento.No local estão 37 operacionais das corporações de bombeiros de Santa Marinha do Zêzere, de Baião, de Resende e de Cinfães, apoiados por oito viaturas e três meios aéreos.