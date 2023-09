Urgências pediátricas do hospital de Loures reabrem à sexta-feira a partir de outubro

Anúncio foi feito esta manhã pelo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde durante uma audição no parlamento na Comissão de Saúde.

As urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo (HBA), em Loures, vão voltar a funcionar durante o dia à sexta-feira, a partir de outubro, anunciou esta quarta-feira o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo.

O anuncio do diretor executivo foi feito esta manhã durante uma audição no parlamento na Comissão de Saúde, no âmbito de um requerimento do PSD para abordar o encerramento das urgências pediátricas e do bloco de partos do Hospital de Portimão durante este verão, por falta de profissionais de saúde.

"A urgência pediátrica do Beatriz Ângelo vai voltar a reabrir durante a sexta-feira durante o dia. Estava fechado, não sei se tinham essa noção. Fechava à quinta-feira, volta outra vez a reabrir. É uma pequena melhoria, mas para as pessoas que vão lá à sexta-feira é uma grande melhoria. Mas é passo a passo, temos de ir de bem a melhor", afirmou Fernando Araújo.