Homem ferido em acidente de trabalho em Barcelos

Estava a manobrar um cabo de aço, em cima de um trator, quando o mesmo se soltou e o terá atingindo.

Um homem, de 47 anos, ficou ferido num acidente de trabalho, esta quarta-feira à tarde, na rua de S. Silvestre, em Aldreu, Barcelos. O alerta foi dado às 16h50. A vítima, segundo o Correio da Manhã apurou, estava a manobrar um cabo de aço, em cima de um trator, quando o mesmo se soltou e o terá atingindo. O homem foi assistido no local pelos Bombeiros de Barcelos e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação e transportado para o Hospital de Braga, com ferimentos considerados graves. A GNR esteve no local e investiga.