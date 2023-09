Máfia das senhas lucra com o desespero de pessoas que querem ser atendidas na Loja do Cidadão em Lisboa

Valor das senhas pode chegar aos 100 euros no mercado negro.

As longas filas que se formam todos os dias na Loja do Cidadão do Saldanha continuam a afetar milhares de milhares de pessoas, havendo até quem durma na rua para tentar garantir uma vaga. O Desespero de uns transformou-se num negócio de milhares de euros para uma rede criminosa que atua de forma organizada na rua Engenheiro Vieira da Silva, em Lisboa. Odescobriu um esquema de venda de senhas naquela loja do cidadão onde as vagas para tratar de assuntos nas Finanças, no IMT, ou até na Segurança Social, podem valer até 100 euros no mercado negro.