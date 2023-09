Criança de 12 anos cai de quarto andar de prédio em Sesimbra

Vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria.

Uma criança de 12 anos caiu, esta quarta-feira, do quarto andar da janela de um prédio, na Quinta do Conde, em Sesimbra. Tudo aconteceu por volta das 20h50 e o alerta foi recebido via 112. A vítima está em estado grave e foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



A GNR e a PJ estiveram no local.