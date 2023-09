Hospitais de todo o País em risco de rutura "grave e iminente”

A Ordem dos Médicos apelou ao Governo que encontre soluções que evitem “a situação de rutura grave e iminente” em vários hospitais do País, com o encerramento da atividade em diversos Serviços de Urgência.





“Sem médicos não há SNS”, alerta o bastonário da OM, Carlos Cortes, em comunicado, elucidando que se está “a entrar no período mais difícil do ano, o inverno, com um aumento de afluência aos Serviços de Urgência, que, este ano, estão longe de estarem preparados”.

A Ordem dos Médicos sublinha que a degradação das condições de trabalho compromete a qualidade dos cuidados de saúde.