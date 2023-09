Menor ataca com faca professores e alunos numa escola em Espanha

Um professor foi esfaqueado no olho.

Um adolescente de 14 anos foi detido, esta quinta-feira, após ter esfaqueado vários professores e alunos de uma escola secundária em Jerez de la Frontera, em Cádiz, Espanha.O incidente ocorreu na escola secundária Elena García Armada, no bairro de San José Obrero. Um professor foi esfaqueado no olho e outros professores e alunos também sofreram ferimentos de "diferentes graus", confirmaram fontes policiais.De acordo com o El País, o menor foi rapidamente localizado e levado para a esquadra da polícia de Jerez de la Frontera, onde permanece sob custódia para fins de proteção até que o relatório seja concluído e o agressor seja colocado à disposição do Ministério Público de Menores.Segundo o El Mundo, o jovem terá andado de sala em sala a abrir portas e a atacar as vítimas.