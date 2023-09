Granada é atirada contra autocarro e fere três pessoas no Rio de Janeiro

Assaltantes roubaram telemóveis, carteiras e objetos de ouro, como alianças e fios.

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na explosão de uma granada atirada contra um autocarro de passageiros do Rio de Janeiro no final da noite desta quarta-feira, início da madrugada em Lisboa. O explosivo foi detonado de propósito contra o coletivo por criminosos que tinham acabado de realizar assaltos na Avenida Brasil, na zona norte daquela cidade brasileira.

De acordo com testemunhas, um grupo de pelo menos cinco pessoas, usando capuz e empunhando armas, fez um arrastão naquela importante avenida na altura do bairro de Barros Filho, abordando e assaltando motoristas e passageiros de vários veículos que passavamna via, que liga o Rio de Janeiro às cidades da região metropolitana e a outros estados. A certa altura, sempre com a ameaça das armas, forçaram o motorista de um autocarro da linha 771 (Campo Grande-Coelho Filho, via Estrada da Posse), a parar, entraram no veículo e roubaram pertences dos passageiros, principalmente telemóveis, carteiras e objetos de ouro, como alianças e fios.

Já após o final do assalto, ao iniciarem a fuga do local os criminosos detonaram a granada contra o coletivo, mesmo não tendo havido qualquer tentativa de reação das vítimas que tinham acabado de ser assaltadas e estavam apavoradas. O ferido mais grave, um homem, foi levado pelos bombeiros para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, no bairro do Realengo, e os outros dois, um homem e uma mulher com ferimentos moderados, foram direcionados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha.