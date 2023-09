Ricardo Salgado realiza exames de diagnóstico em Coimbra

Defesa do antigo banqueiro alegou demência de Alzheimer para evitar julgamento.

Ricardo Salgado, arguido em vários processos mediáticos, chegou esta manhã de quinta-feira, às 9h10, ao Instituto de Medicina Legal em Coimbra para exames de diagnóstico à sua condição.

A defesa do antigo banqueiro alegou a demência de Alzheimer para evitar o seu julgamento, uma condição que nunca foi aceite pelos juízes até agora, ao contrário do que acontece no caso EDP, no qual Ricardo Salgado começa a ser julgado na próxima terça-feira, que pediu estes exames forenses.