Jair Bolsonaro hospitalizado e submetido a lavagem intestinal

Queixas de dores abdominais têm sido frequentes desde que foi esfaqueado durante a campanha para as presidenciais de 2018.

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi internado mais uma vez esta quarta-feira num hospital particular em Brasília, o DF Star, queixando-se novamente de desconforto abdominal, uma queixa frequente desde a facada de que foi alvo durante a campanha para as presidenciais de 2018. Fábio Wajngarten, ex-ministro que continua como assessor e advogado do antigo presidente, informou que Bolsonaro teve alta no final da noite e regressou a casa depois de passar por diversos procedimentos médicos.

Entre esses procedimentos, avançou Wajngarten, Jair Bolsonaro foi submetido a uma lavagem intestinal, que, de acordo com o assessor e advogado, lhe desobstruiu o tráfego digestivo. Bolsonaro foi hospitalizado depois de sentir dores abdominais em casa, quadro que se repete amiúde desde 2018.

Na semana passada, Jair Bolsonaro já tinha estado internado num outro hospital do grupo Star, o Vila Nova Star, em São Paulo, e passou por duas cirurgias, uma no septo, para solucionar problemas respiratórios, e outra no intestino, também dessa feita para desobstruir o trato digestivo. Ele teve alta quatro dias depois e parecia estar tudo bem, mas esta quarta-feira voltou a ter problemas e dores.

Desde que levou uma facada profunda no abdómen em 6 de setembro de 2018 durante uma caminhada eleitoral pelas ruas da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Bolsonaro já foi internado ao todo 11 vezes em hospitais daquele estado e também em São Paulo, Brasília e Orlando, nos Estados Unidos. Em cinco desses internamentos ele foi submetido a cirurgias, todas na região abdominal.

Além de as alças intestinais apresentarem problemas recorrentes, com aderência das paredes que impedem o tráfego digestivo, o que é comum em ferimentos desse tipo, a forma como o antigo presidente age também ajuda a piorar o quadro. Bolsonaro alimenta-se de forma totalmente errada, ainda mais para quem sofreu uma lesão tão grave na região intestinal, praticamente só come sandes, salgadinhos e frituras, e bebe litros de refrigerantes com gás, o que amplia o desconforto.