Criminosos invadem conjunto residencial e confrontam-se à bala por duas horas com rivais no Rio de Janeiro

Moradores ficaram encurralados.

Moradores de um grande conjunto habitacional na cidade brasileira de Duque de Caxias, uma das mais importantes da área metropolitana do Rio de Janeiro, ficaram esta quinta-feira encurralados durante duas horas nos seus apartamentos, sem poderem ir trabalhar ou levar os filhos para a escola, enquanto criminosos de grupos rivais com armas de guerra se enfrentavam à bala por entre os prédios. O condomínio popular foi invadido perto das 7h00, pelo horário local, 11h00 em Lisboa, por um numeroso grupo de homens fortemente armados, que foram recebidos também a tiro por membros de um grupo rival que estava escondido no conjunto habitacional, localizado no bairro Jaqueira.

Durante duas horas, até perto das nove da manhã, centenas de moradores inocentes ficaram no meio do tiroteio, sem poder deixar os seus apartamentos, tentando proteger-se dentro deles da forma possível. Apesar da violência e da duração do confronto entre os dois grupos criminosos, aparentemente não houve vítimas fatais, nem entre os criminosos nem entre moradores inocentes, ou pelo menos isso não foi comunicado, já que no local impera a lei do silêncio porque todos temem represálias se disserem algo.

Mal a troca de tiros terminou na Jaqueira, outros confrontos começaram no bairro vizinho, Pantanal, entre membros dos dois grupos, desta feita no meio das ruas, obrigando lojas, escolas e outros locais a fechar as portas rapidamente. No Pantanal, pelo menos dois autocarros dos transportes coletivos e três automóveis particulares foram incendiados, e o fumo preto podia ser visto de longe.

De acordo com as poucas informações fornecidas pela polícia de Duque de Caxias, os confrontos fazem parte de uma guerra aberta entre criminosos da cidade que estão a disputar o controlo do tráfico de droga nos dois bairros. Só após o final dos confrontos armados é que a polícia enviou reforços para os bairros da Jaqueira e do Pantanal, permitindo finalmente aos moradores saírem das suas casas, ainda temendo que novos tiroteios ocorressem e que pudessem ficar na linha de fogo.