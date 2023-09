Pepe falha clássico entre Benfica e FC Porto

Central não seguiu viagem com a comitiva portista para Lisboa.

Pepe é carta fora do baralho de Sérgio Conceição para o clássico desta sexta-feira. O central, de 40 anos, não recuperou da lesão muscular que contraiu na preparação para a receção ao Gil Vicente e vê-se impedido de dar o seu contributo à equipa no duelo frente ao Benfica.



Na conferência de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira, Sérgio Conceição ainda deixou no ar a dúvida relativamente à utilização do capitão, mas a viagem para Lisboa deixou tudo às claras. Pepe nem sequer seguiu com a comitiva, que desta vez não foi liderada por Pinto da Costa, uma vez que o presidente vai estar, esta noite, na gala dos Dragões de Ouro.