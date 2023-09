Venda de casas enche cofres das câmaras

As receitas das autarquias registaram um aumento significativo em 2022, atingindo mais de 10,8 mil milhões de euros, um acréscimo de 9,6% ou mais mil milhões de euros, em comparação com o ano antecedente. Para esta subida contribuiu em grande medida a recolha de impostos, em particular os que são pagos nas transações das casas, revela o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, esta quinta-feira tornado público.Saiba mais no Correio da Manhã