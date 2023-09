Sete anos de cadeia para jovem que matou o padrasto no Seixal

Foi acusado de homicídio simples, agravado pelo uso de faca e pela posse de arma proibida.

O jovem, de 16 anos, que matou o padrasto à facada, no Seixal, foi condenado esta sexta-feira a sete anos de prisão efetiva. Vicelmo Santana foi acusado de homicídio simples, agravado pelo uso de faca e pela posse de arma proibida.A defesa justificou o crime dizendo que Vicelmo agiu em legitima defesa, uma vez que o jovem vivia num contexto familiar problemático, com violência doméstica e alcoolismo.O menor era vítima de agressões frequentes por parte do namorado da mãe. A progenitora chegou a revelar que o companheiro "apagava as beatas do cigarro" nos braços no filho.A juíza salientou, na leitura do acórdão, que a pena atribuída ao jovem foi a menor que aplicou em toda a sua carreira por um homicídio.O crime remonta a outubro do ano passado.