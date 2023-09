Cavaco alerta Costa: Primeiro-ministro "nunca ganha" em estar em conflito com um Presidente da República

Antigo chefe de Estado avisa que "há que ter cuidado com a mentira" porque "a mentira corrói".

Cavaco Silva alertou António Costa de que um primeiro-ministro "nunca ganha" em estar em conflito com um Presidente da República, numa entrevista ao Observador publicada esta sexta-feira.O antigo chefe de Estado lembra as "divergências políticas profundas" que tem com o primeiro-ministro, lamentando o facto de o Governo ter aprovado o Programa Mais Habitação após o veto de Marcelo Rebelo de Sousa.Prosseguindo nas críticas a António Costa, o ex-Presidente da República vincou que o silêncio de António Costa durante a última reunião do Conselho de Ministros "não é normal".O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, recebeu elogios de Cavaco Silva, que o considera uma "pessoa de bom senso". Em sentido inverso, o antigo chefe de Estado manifestou estranheza pela continuidade de João Galamba como titular da pasta das Infraestruturas."Há que ter cuidado com a mentira" porque "a mentira corrói", declarou em jeito de aviso "aos ministros e ao primeiro-ministro".