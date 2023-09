Autoridades já tinham avisado hospital sobre "comportamento psicótico" do suspeito do tiroteio em Roterdão

Já tinha sido condenado por abuso de animais.

Hugo Hillenaar, procurador-chefe de Roterdão, afirmou que o

"era conhecido das autoridades e em 2021 foi processado e condenado por abuso de animais".

As autoridades neerlandesas avisaram o Centro Médico Erasmus do "comportamento psicótico" do suspeito do duplo tiroteio em Roterdão antes de este ter ocorrido, avançou a agência Reuters.O homem, um estudante universitário de 32 anos, matou três pessoas esta quinta-feira durante o percurso entre uma casa e a referida unidade hospitalar.Antes da tragédia, as autoridades neerlandesas enviaram uma carta ao centro médico a descrever o "comportamento psicótico" e os problemas com álcool deste indivíduo. "Presumo que estas informações contribuirão para a decisão sobre se a pessoa em questão deve ser elegível para um diploma de médico generalista", mencionava a carta.A emissora regional Rijnmond relatou que a escola decidiu não conceder o diploma ao estudante, mas o porta-voz dos promotores neerlandeses recusou-se a confirmar essa informação.Esta quinta-feira,detidoO suspeito deverá comparecer perante um juiz a 3 de outubro.